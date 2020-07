NOVÉ TITULY ZA MENOM? ALEBO AKO PREDÍSŤ „RÝCHLOPEČENIU“ A ZAMERAŤ SA NA KVALITU?

Titul už dnes neznamená takmer nič. Je to o šikovnosti ľudí, praxi, skúsenostiach a všeobecnom prehľade. Vymyslel som novú tabuľku titulov, za pomoci ktorej môžeme byť svetovým unikátom.

Po búrlivej diskusii v spoločnosti späť ku titulom a teraz vážne. Školstvo máme také aké máme, nechce sa mi ho komentovať a ani na to nemám právo a kompetencie. Jedno však určite viem. Titul už dnes neznamená takmer nič. Je to o šikovnosti ľudí, praxi, skúsenostiach a všeobecnom prehľade. Ale ako ich získať? Jednoducho, prácou alebo sústavným plnením svojich cieľov a predsavzatí. Ale prečo by som sa snažil, keď „rýchlopečení“ s titulom dostanú viac? Nie nedostanú.

HOCIČO ZA 800 MESAČNE? TAKTO TO NEJDE.

10 rokov zamestnávam ľudí, či dávam príležitosti sa rozbehnúť. Samozrejme nie tisíce, ani stovky. Môžem s čistým svedomím povedať, že sa už na tituly absolútne nepozerám. Zameriavam sa na hodnoty a nastavenie človeka a samozrejme na prax a skúsenosti, či schopnosť plniť to, čo si on sám predsavzal. Áno, čítate správne, ani nie schopnosť plniť úlohy, ale schopnosť plniť to, čo vysloví, že chce. Všetky svoje „chcem“. No stretol som sa aj s fenoménom, že „neviem čo chcem, daj mi robiť hocičo, ale chcem 800 eur mesačne.“ Takto to ale nefunguje.

NOVÁ TABUĽKA TITULOV PODĽA MŇA

Späť k titulom. Písal som o tom, že titul už v normálnej pracovnej pozícii takmer nič neznamená. Jeho hodnota sa podľa mňa veľmi pošliapala jeho samotnou kvalitou a spôsobom získavania (nevidím samozrejme všetko čierno-bielo a česť výnimkám). Ale ešte raz, nemám kompetencie a právo to hodnotiť. Čo ale viem povedať je, aké sú pre mňa dôležité atribúty pri ľuďoch. No a tie som skúsil pretaviť do novej tabuľky „titulov“, ktorú som vymyslel. Lepšie by sa hodnotili ľudia, ba dokonca by sme si my všetci chceli nastavovať lepšie hodnoty v živote, pretože by sme na základe toho získavali plat, postavenie a pod. To neznamená, že budeme hlúpejší, lebo nebudeme chodiť do školy. Práve naopak. Bolo by to niečo navyše ale s úplne inou hodnotou.

Podľa mňa by nové tituly mohli vyzerať takto:

Tabuľka číslo 1. NOVÉ TITULY v normálnom živote (Najvyššia hodnota = práca a skúsenosti.)

Junior expert ( min. 1 500 hodín práce v odbore + min. 1 referencia od Ex.) – skratka JunEx.

Expert ( min. 5 000 hodín práce v odbore + min. 2 referencie od SenEx. ) – skratka Ex.

Senior expert ( min. 10 000 hodín práce v odbore + min. 3 referencie od iných SenEx ) – skratka SenEx.

Ak by náhodou nejaký pracant za život vyskúšal dva alebo viac odbrov v predpísanom rozsahu, mohol by mať za menom viac skratiek.



AJ PRE POLITIKOV SOM VYMYSLEL TITULY

Ešte tu máme politikov. Hovorí sa, že do politiky dnes už môže ísť každý, aby si nahrabal... Ja by som prihliadal na to, ak sa napríklad niekto ocitne v pozícii ministra alebo nejakej výkonnej funkcie, aby mal minimálne skúsenosti na úrovni Ex. Sú to predsa len zástupcovia, ktorí idú plniť naše požiadavky a mali by mať aspoň nejaké skúsenosti vo svojom odbore a tiež referencie. Potom by tabuľka nových titulov pre politikov a teda našich zástupcov vyzerala takto:

Vstup do politiky by zabezpečoval titul min. Ex.

Junior politik ( min. 1 500 hodín práce v službe vo verejnom záujme + min. 3 predložené návrhy podľa požiadaviek nadpolovičnej väčšiny ľudí v parlamente + 1 referencia od Ex.) – skratka JunPo.

Senior Politik ( min. 4 000 hodín práce v službe vo verejnom záujme + min. 10 predložených návrhov podľa požiadaviek nadpolovičnej väčšiny ľudí v parlamente + 3 referencie od SenEx.) – skratka SenPo.

Štátnik ( musí mať presne popísanú publikovanú víziu min. po obdobie ďalšej generácie, ktorá bude akceptovaná nadpolovičnou mierou ľudí + min. 10 000 hodín práce v službe vo verejnom záujme + min. 10 úspešne schválených zákonov podľa požiadaviek nadpolovičnej väčšiny ľudí + 10 referencií od SenEx. ) – skratka ŠtSR.

Viem si predstaviť vznik banky nápadov a hlasovania o potrebách ľudí. Predídeme tak lobistom, aby si pretláčali zbytočné zákony za peniaze.

V o.z. MOJE SLOVENSKO už víziu máme a taktiež platformu na nápady a hlasovnie. Pevne verím, že ak sa väčšina ľudí s týmto mojim myšlienkovým pochodom zhnodne, môže to mať veľkú hodnotu a Slovensko môže byť unikátom vo svete.